В Махачкале откроется выставка искусства дагестанской вышивки
Редакция сайта ТАСС
18:04
МАХАЧКАЛА, 28 октября. /ТАСС/. Старинные работы дагестанской вышивки представят на выставке в Махачкале, об этом сообщает пресс-служба министерства культуры региона.
"В экспозиции будут представлены как старинные работы, хранящие дух прошлого, так и современные интерпретации, демонстрирующие живучесть и развитие традиций", - говорится в сообщении.
По словам организаторов, экспозиция представит изящество узоров, богатство цветовой палитры и мастерство народных умельцев. Среди представленных работ - знаменитые Кайтагская, Мюрегинская, Усишинская вышивки, а также золотое шитье.