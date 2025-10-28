В Махачкале откроется выставка искусства дагестанской вышивки

Экспозиция представит изящество узоров, богатство цветовой палитры и мастерство народных умельцев

Редакция сайта ТАСС

МАХАЧКАЛА, 28 октября. /ТАСС/. Старинные работы дагестанской вышивки представят на выставке в Махачкале, об этом сообщает пресс-служба министерства культуры региона.

"В экспозиции будут представлены как старинные работы, хранящие дух прошлого, так и современные интерпретации, демонстрирующие живучесть и развитие традиций", - говорится в сообщении.

По словам организаторов, экспозиция представит изящество узоров, богатство цветовой палитры и мастерство народных умельцев. Среди представленных работ - знаменитые Кайтагская, Мюрегинская, Усишинская вышивки, а также золотое шитье.