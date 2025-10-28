Минобрнауки хочет не выделять платные места направлениям со средним ЕГЭ ниже 50

Также предлагается приравнивать предельное число мест для коммерческого приема среднему числу студентов, обучавшихся на этой специальности по договору в последние два учебных года

Редакция сайта ТАСС

© Евгений Мессман/ ТАСС

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Министерство науки и высшего образования России предлагает не выделять платные места вузам на направления, где в 2025/2026 учебном году средний балл за ЕГЭ был ниже 50. Это следует из документа, с которым ознакомился ТАСС.

"Предельное количество мест для платного приема приравнивается к нулю в следующих случаях: <...> значение среднего балла единого государственного экзамена [ЕГЭ] лиц, принятых на обучение <...> по договорам об оказании платных образовательных услуг в 2025/26 учебном году, составило менее 50 баллов", - говорится в документе.

Кроме того, проектом приказа предлагается приравнивать предельное число мест для платного приема среднему числу студентов, обучавшихся на этом направлении на платной основе в последние два учебных года.

Ожидается, что Минобрнауки РФ до 5 ноября 2025 года направит предложения о предельном числе мест для платного приема в вузы, у которых будет пять дней на предоставление корректировок.

Кроме того, в срок до 31 декабря 2025 года на основании рекомендаций межведомственной рабочей группы Минобрнауки планирует утвердить предельное количество мест для платного приема в разрезе направлений подготовки и специальностей высшего образования, научных специальностей и образовательных организаций.