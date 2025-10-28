ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Минобрнауки хочет не выделять платные места направлениям со средним ЕГЭ ниже 50

Также предлагается приравнивать предельное число мест для коммерческого приема среднему числу студентов, обучавшихся на этой специальности по договору в последние два учебных года
19:05
МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Министерство науки и высшего образования России предлагает не выделять платные места вузам на направления, где в 2025/2026 учебном году средний балл за ЕГЭ был ниже 50. Это следует из документа, с которым ознакомился ТАСС.

"Предельное количество мест для платного приема приравнивается к нулю в следующих случаях: <...> значение среднего балла единого государственного экзамена [ЕГЭ] лиц, принятых на обучение <...> по договорам об оказании платных образовательных услуг в 2025/26 учебном году, составило менее 50 баллов", - говорится в документе.

Кроме того, проектом приказа предлагается приравнивать предельное число мест для платного приема среднему числу студентов, обучавшихся на этом направлении на платной основе в последние два учебных года.

Ожидается, что Минобрнауки РФ до 5 ноября 2025 года направит предложения о предельном числе мест для платного приема в вузы, у которых будет пять дней на предоставление корректировок.

Кроме того, в срок до 31 декабря 2025 года на основании рекомендаций межведомственной рабочей группы Минобрнауки планирует утвердить предельное количество мест для платного приема в разрезе направлений подготовки и специальностей высшего образования, научных специальностей и образовательных организаций. 

