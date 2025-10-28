Аэропорты Каймановых Островов возобновили прерванную ураганом "Мелисса" работу

Над Ямайкой полеты пока не осуществляются

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Аэропорты Каймановых Островов возобновили работу, которая была прервана ураганом "Мелисса" в Карибском море. Об этом ТАСС сообщили в справочной службе аэропорта Джорджтауна.

"Отправлены самолеты в Майами, Детройт и на остров Малый Кайман", - сказал собеседник агентства. Ранее воздушное пространство над островами, равно как и над всем полетным районом, включающим также Ямайку, было закрыто по метеорологическим условиям.

Над Ямайкой полеты по-прежнему не осуществляются. В авиадиспетчерской службе Кингстона ТАСС сообщали, что диспетчерский контроль не предоставляется из-за урагана. Соответствующее предупреждение было доведено до сведения всех пользователей воздушного пространства и действует до полудня по всемирному времени (15:00 мск) среды, 29 октября. Сам же аэропорт Кингстона, как отметили в его справочной службе, закрыт ориентировочно до 17:00 по всемирному времени (20:00 мск) среды.

Ранее национальный центр США по наблюдению за ураганами отмечал, что "Мелисса" движется со скоростью 4 км/ч, а максимальная скорость ветра в пределах урагана усилилась с 72,2 м/с до 78,2 м/с. Специалисты ожидают, что "Мелисса" принесет на Ямайку ветер катастрофической силы и станет причиной наводнений.

Министерство здравоохранения и благополучия Ямайки сообщило, что из-за урагана на острове уже погибли минимум три человека. По данным газеты Telegraph, еще по меньшей мере 13 человек пострадали.