ВС: командир отвечает за непринятие мер к возмещению ущерба от действий подчиненных

Пленум Верховного суда напомнил, что срок привлечения военнослужащего к материальной ответственности за причиненный государству ущерб при исполнении обязанностей военной службы составляет три года со дня обнаружения ущерба

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Командир воинской части, не принявший мер к возмещению нанесенного подчиненными ущерба имуществу воинской части, сам несет материальную ответственность. Это пояснил пленум Верховного суда в принятых разъяснениях законодательства, включенных в постановление пленума 2014 года "О практике применения судами законодательства о воинской обязанности, военной службе и статусе военнослужащих".

В соответствие с законом "О материальной ответственности военнослужащих" "командиры (начальники), не принявшие необходимых мер по возмещению виновными лицами причиненного воинской части ущерба, привлекаются к материальной ответственности в течение одного года со дня истечения срока привлечения к материальной ответственности указанных лиц", - говорится в разъяснении.

Пленум напомнил, что срок привлечения военнослужащего к материальной ответственности за причиненный государству ущерб при исполнении обязанностей военной службы составляет три года со дня обнаружения ущерба.