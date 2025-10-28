СБУ задержала митрополита УПЦ вскоре после его освобождения из СИЗО

Суд принял решение освободить священника из следственного изолятора в Днепропетровске в связи с тем, что он нуждался в срочной операции на сердце

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) задержала митрополита канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Арсения вскоре после его освобождения из СИЗО. Об этом сообщили в Союзе православных журналистов.

Отмечается, что суд принял решение освободить митрополита из следственного изолятора в Днепропетровске в связи с тем, что он нуждался в срочной операции на сердце. Однако вскоре после этого сотрудники СБУ предъявили ему обвинения и увезли.

Уехавший с Украины из-за политического преследования депутат Верховной рады Артем Дмитрук ранее сообщал, что Владимир Зеленский лично на ежедневной основе координирует усилия по вытеснению УПЦ. По его словам, митрополит УПЦ Арсений более года находился за решеткой по личному приказу Зеленского.

Гонения на УПЦ начались на Украине после госпереворота 2014 года при президенте Петре Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму). Украинские власти активно способствуют переходу религиозных общин УПЦ в юрисдикцию раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ). Хотя прихожанами УПЦ в стране, по информации Госслужбы Украины по этнополитике и свободе совести, остаются не менее 5-6 млн жителей, летом прошлого года был принят инициированный Зеленским закон о запрете УПЦ.