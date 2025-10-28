Губернатор Псковской области предложил запустить программу "Земский тренер"

По условиям программы работники сферы физической культуры и спорта, переехавшие на работу в населенные пункты с числом жителей до 50 тыс. человек, могут получить единовременную выплату в размере 1 млн рублей, сообщил Михаил Ведерников

ПСКОВ, 28 октября. /ТАСС/. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников выступил с инициативой запуска в регионе программы "Земский тренер". По ее условиям единовременную выплату в размере 1 млн рублей смогут получить работники сферы физической культуры и спорта, переехавшие на работу в населенные пункты с числом жителей до 50 тыс. человек, написал глава региона в своем Telegram-канале.

"Предложил с 2026 года запустить в Псковской области новую программу "Земский тренер". Пакет документов, разработанный нашим министерством спорта, находится на рассмотрении в псковском областном собрании депутатов. Единовременную выплату в размере 1 млн рублей смогут получить работники сферы физической культуры и спорта, переехавшие на работу в населенные пункты с числом жителей до 50 тыс. человек", - написал Ведерников.

По его словам, в рамках программы власти области планируют предусмотреть возможность компенсации аренды или предоставления служебного жилья.

"За три года рассчитываем трудоустроить в муниципалитетах Псковской области 18 тренеров - по 6 в год. Программа схожа с уже действующими "Земский учитель", "Земский врач" и "Земский муниципальный служащий". Рассчитываю на поддержку наших региональных депутатов", - отметил губернатор.

Также он заявил, что с помощью программы "Земский тренер" получится создать больше возможностей для занятий физкультурой и спортом в небольших населенных пунктах.