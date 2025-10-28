Актера Геннадия Назарова похоронят на Троекуровском кладбище

Тело актера предварительно кремируют, рассказали в пресс-службе Российского института театрального искусства

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Тело актера театра и кино Геннадия Назарова будет подвергнуто кремации, сообщили ТАСС в пресс-службе Российского института театрального искусства - ГИТИС. Урну с прахом артиста захоронят на Троекуровском кладбище, в месте, где упокоена его супруга Наталья.

Геннадий Назаров умер 26 октября в возрасте 58 лет. Причиной смерти стала тяжелая болезнь почек.

"Будет кремация, она пройдет завтра, в среду, на Хованском кладбище. Прах Геннадия Назарова похоронят на Троекуровском кладбище вместе с супругой - актрисой и педагогом Натальей Назаровой, которая ушла из жизни в апреле 2025 года. Дата похорон пока не определена", - сказала собеседница агентства.

Ранее в пресс-службе ГИТИСа сообщили агентству о том, что церемония прощания с Назаровым состоится 29 октября в храме святителя Николая на Трех Горах.

О Назарове

Назаров родился в 1967 году. В 1988 году окончил Московское театральное художественно-техническое училище. Был занят в постановках Сергея Женовача в Театре на Малой Бронной ("Ночь перед Рождеством", "Пять вечеров"), выступал на сцене Московского государственного театра "Ленком Марка Захарова", преподавал в Российском институте театрального искусства.

Почти 20 лет Назаров был педагогом мастерской Евгения Каменьковича и Дмитрия Крымова в ГИТИСе.