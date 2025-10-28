В Петербурге подростков-музыкантов задержали за выступление на Сенной площади

Участников группы передали родителям

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 октября. /ТАСС/. Полиция в Санкт-Петербурге доставила в отдел группу несовершеннолетних музыкантов, которые выступали на Сенной площади в нарушение городских правил проведения подобных концертов. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

"Группа несовершеннолетних устроила концерт, но ничего запрещенного, по нашим данным, подростки не пели. Поступил сигнал - сотрудники приехали, доставили их в отдел для разбирательства. Рассматривался вопрос о привлечении нарушителей к ответственности по статье 8.6.2 городского закона об административных правонарушениях (нарушение порядка проведения и требований к проведению уличных выступлений). Но по итогу разбирательства все участники группы переданы родителям", - рассказал собеседник агентства.

По сообщениям местных СМИ, трое музыкантов исполняли на Сенной площади песни в поддержку уличной певицы Дианы Логиновой, которая ранее отбыла 13 суток административного ареста за несогласованное с властями выступление со своей группой у станции метро "Площадь Восстания", а во вторник была оштрафована на 30 тыс. рублей за исполнение в центре города песни "Ты солдат" иноагента Елизаветы Гырдымовой (творческий псевдоним Монеточка) - полиция и суд сочли произведение дискредитирующим действия Вооруженных сил России.

Как сообщал ТАСС, уже после нынешнего заседания в Ленинском районном суде города певица была вновь задержана, на нее составлен новый протокол за уличное музыкальное выступление - по статье 20.2.2 КоАП РФ (организация массового одновременного пребывания граждан в публичном месте, повлекшего нарушение общественного порядка). По нему Логиновой снова грозит административный арест.

Кроме того, ранее на фигурантку был составлен еще один протокол о дискредитации армии за публичное исполнение песни иноагента Ивана Алексеева (Noize MC) "Светлая полоса". Дело было направлено на рассмотрение в Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга, но 27 октября возвращено в полицию на доработку.