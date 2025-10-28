Экс-главе МИД Козыреву грозит штраф за нарушение правил деятельности иноагента

После начала СВО он призвал российских дипломатов уйти в отставку в знак протеста

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Протокол об административном правонарушении составлен в отношении бывшего министра иностранных дел РФ Андрея Козырева, его подозревают в нарушении правил деятельности иностранного агента. Об этом ТАСС сообщили в Останкинском суде Москвы.

"В суд поступил протокол, составленный по ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ ( несвоевременное представление иностранным агентом в уполномоченный орган сведений, представление которых предусмотрено законодательством Российской Федерации об иностранных агентах), составленный в отношении Козырева А. В.", - сказали в суде. Дата заседания по делу пока не назначена.

Козырев занимал пост министра иностранных дел с 1990 по 1996 год, став первым главой МИД в истории постсоветской России. Проживает в США с 2012 года. После начала спецоперации Козырев призвал российских дипломатов уйти в отставку в знак протеста. В 2025 году Минюст признал его иностранным агентом.