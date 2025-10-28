В Москве пройдет международный форум "Диалог о фейках 3.0"

Мероприятие проходит под эгидой ЮНЕСКО

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Форум "Диалог о фейках 3.0" пройдет в Москве 29 октября, он станет единственным из российских мероприятий, которое пройдет под эгидой Глобальной недели медиа- и информационной грамотности (Global Media and Information Literacy Week) ЮНЕСКО. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе АНО "Диалог регионы" - организатора форума.

"Мероприятие объединило на своей площадке более 2 тыс. участников из 80 стран, в том числе: США, КНР, Бразилия, Аргентина, Уругвай, Франция, Испания, Нидерланды, Венесуэла, Словакия, ЮАР, Республика Корея, Сингапур, Пакистан, Индия, Иран, Ирак, Бахрейн, Иордания, Индонезия, Нигерия, Сенегал, Египет, Алжир, Бельгия, Мексика, Афганистан и другие", - рассказали организаторы форума.

В 2025 году форум проходит под эгидой ЮНЕСКО. "Диалог о фейках 3.0" стал единственным из российских мероприятий, которое включено в календарь Глобальной недели медиа- и информационной грамотности (Global Media and Information Literacy Week) ЮНЕСКО.

В рамках форума эксперты обсудят противодействие недостоверной информации на международном уровне в разных его аспектах. В программе - панельные дискуссии, круглые столы и образовательные сессии по ключевым вызовам эпохи дезинформации: от генеративного ИИ и дипфейков до фейков в науке и образовании.

Участие в форуме принимают ведущие эксперты в области фактчекинга, представители государственных ведомств и международных организаций, СМИ, науки и технологий, студенты профильных направлений.

В этом году форум "Диалог о фейках" проходит в партнерстве с Международной ассоциацией по фактчекингу Global Fact-Checking Network (GFCN), учрежденной АНО "Диалог регионы", информационным агентством ТАСС и "Мастерской новых медиа". ТАСС - стратегический партнер форума.