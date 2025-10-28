В Петербурге на форуме БРИКС ожидается свыше 5 тыс. участников

Мероприятие пройдет с 29 по 31 октября в КВЦ "Экспофорум"

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 октября. /ТАСС/. Свыше 5 тыс. участников из более чем 50 стран мира ожидают на Международном муниципальном форуме БРИКС-2025 в Санкт-Петербурге, который пройдет 29-31 октября в КВЦ "Экспофорум". Об этом сообщают организаторы мероприятия.

"Международный муниципальный форум БРИКС соберет около 5 тыс. участников из более чем 50 стран для выработки решений в сфере устойчивого развития. <…> Это ключевое событие для мэров, губернаторов, предпринимателей и международных экспертов, на котором будут представлены эффективные модели управления и запущены масштабные межмуниципальные проекты", - отметили организаторы.

Деловая программа форума сфокусирована на 15 практико-ориентированных треках, среди которых - "умные" города и цифровизация: как технологии меняют городское управление; зеленая трансформация и устойчивое развитие: экологические инициативы и "чистые" технологии; муниципальные финансы и инвестиции; развитие туризма, спорта и культурного наследия; социальные инновации и молодежные инициативы. Особое внимание уделят развитию бизнес-коммуникаций и укреплению межгосударственного муниципального взаимодействия через практики народной дипломатии. Пленарная сессия состоится 29 октября.

"В 2024 году вклад форума в развитие международного сотрудничества был отмечен благодарственными письмами президента России Владимира Путина и министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Это подчеркивает высокий статус мероприятия и его значимость для внешней политики страны", - рассказали организаторы. Мероприятие организовано одновременно с Международным форумом-выставкой "Российский промышленник", что создаст уникальные возможности для обмена опытом, расширения профессиональных контактов и знакомства с новейшими промышленными разработками, подчеркнули организаторы.

Генеральным партнером форума выступает правительство Москвы. Мероприятие проходит при поддержке Совета Федерации, МИД России, правительства Санкт-Петербурга, Московской городской думы, Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления, Московской торгово-промышленной палаты, Российского союза промышленников и предпринимателей и Фонда "Росконгресс".

