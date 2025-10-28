В Петербурге пройдет конгресс о профессиональном образовании и инновациях

В мероприятиях примут участие порядка 15 тыс. человек

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 октября. /ТАСС/. Конгресс "Профессиональное образование, наука и инновации в XXI веке" и Санкт-Петербургский международный научно-образовательный салон начнут работу в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум" с 29 октября. В мероприятиях примут участие порядка 15 тыс. человек, сообщается на сайте организаторов.

"На площадках КВЦ "Экспофорум" будет представлен потенциал Санкт-Петербурга как крупнейшего научно-образовательного центра. Один из десяти приоритетов развития нашего города - наука и новые технологии. <…> Программа салона и конгресса подготовлена совместно с вузовским и научным сообществом города. В ней предусмотрено более 150 мероприятий, участниками которых ежегодно становятся не менее 15 тысяч человек", - привели в пресс-службе слова председателя комитета по науке и высшей школе Петербурга Андрея Максимова.

Уточняется, что мероприятия конгресса пройдут с 29 по 30 октября. Его работу откроет пленарное заседание, посвященное обсуждению роли науки и профессионального образования в достижении технологического лидерства страны. В заседании примут участие заместитель генерального директора Российского научного фонда Андрей Блинов, заместитель министра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова, президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин и другие эксперты.

Впервые конгресс "Профессиональное образование, наука и инновации в XXI веке" проводится совместно с Международным научно-образовательным конгрессом "Интеллектуальный код Содружества", организатором которого выступают Межпарламентская Ассамблея государств - участников СНГ и Совет Федерации. Мероприятия, которые пройдут в Таврическом дворце и "Экспофоруме", станут платформой для диалога, направленного на выработку совместных решений на пространстве Содружества. Кроме того, состоятся подписания соглашений о сотрудничестве в научно-образовательной сфере.

Как сообщают организаторы, параллельно программе конгресса с 29 по 31 октября в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум" будет работать Санкт-Петербургский международный образовательный салон. На выставочных стендах 96 ведущих вузов, колледжей и научных организаций города представят информацию о возможностях получения образования в Петербурге. Интерактивная зона познакомит с разработками и научными достижениями города, специальная программа подготовлена для школьников.

Также в программе запланировано несколько церемоний награждения победителей научно-образовательных конкурсов: конкурса молодежных работ на тему "Научные открытия на берегах Невы: от Петра I до современного Петербурга"; конкурса лучших инновационных проектов в сфере науки и высшего образования в Санкт-Петербурге; конкурса бизнес-идей, научно-технических разработок и научно-исследовательских проектов под девизом "Молодые, дерзкие, перспективные".