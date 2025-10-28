Названы регионы России, где больше всего подорожали антидепрессанты

Доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Долгова рассказала, что наибольший рост цены показали в Пермском крае и Свердловской области

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Наибольший рост цен на антидепрессанты за последний год отмечен в Пермском крае (на 22%) и Свердловской области (на 15%). В среднем по стране рост составил около 5%, сообщила ТАСС доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Долгова.

Она отметила, что в сентябре 2025 года средние цены на антидепрессанты были на уровне 1 044 рубля, а в сентябре 2025 года - 1 093 рубля.

"Таким образом, за год рост средних цен составил 5%, - указала эксперт, напомнив, что это ниже инфляции. - В регионах ценовая динамика на такие препараты существенно отличается и носит разнонаправленный характер: наибольший рост цен отмечен в Пермском крае (на 22%) и Свердловской области (на 15%), в Красноярском крае, Новосибирской и Ростовской областях цены увеличились на 6%, в Москве и Московской области - на 5%, Башкирии - на 3%, Краснодарском крае - на 1%".

Долгова добавила, что в то же время в ряде регионов цены на антидепрессанты стали ниже. "В Тюменской области цены снизились на 6%, а в Санкт-Петербурге и Ленинградской области - на 5%", - сказала она.

Эксперт подчеркнула, что рост цен нельзя объяснять только увеличением спроса. "На уровень и динамику цен антидепрессантов влияют многие факторы: тип препарата, производитель, бренд, затраты на производство, логистику, транспортировку (основная статья затрат - топливо), поддержание IT-инфраструктуры, доступность лекарства в регионе. Более современные препараты стоят значительно дороже лекарств предыдущих поколений, многие из них относятся к верхнему ценовому сегменту", - объяснила Долгова.

Кроме того, продолжила она, цены зависят от формы лекарства, дозировки и количества таблеток в упаковке. "В последнее время фасовки многих препаратов увеличились, что неминуемо отражается на ценах. Также нельзя забывать и про ценовую политику различных аптечных сетей", - резюмировала собеседница агентства.