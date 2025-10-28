Россиянам напомнили о трехдневной рабочей неделе

В связи с празднованием Дня народного единства выходными будут три дня - со 2 по 4 ноября, сообщила эксперт Президентской академии Татьяна Подольская

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Трехдневная рабочая неделя ожидает россиян в начале ноября в связи с празднованием Дня народного единства, напомнила в разговоре с ТАСС эксперт Президентской академии Татьяна Подольская.

"В начале ноября россиян ожидает трехдневная рабочая неделя, которая начнется только в среду, 5 ноября. В связи с празднованием Дня народного единства выходными будут три дня подряд - со 2 по 4 ноября - благодаря тому, что выходной день с субботы, 1 ноября, перенесен на 3 ноября", - сказала она.

Поскольку 3 ноября - предпраздничный день, который переносится на субботу, то 1 ноября будет рабочим днем, сокращенным на час для работников с пятидневной рабочей неделей.

Таким образом, россияне в начале октября будут работать со среды по пятницу - с 5 по 7 ноября.