Лантратова предложила учредить звание "Ветеран труда Крайнего Севера"

Присвоение звания следует установить для мужчин с трудовым стажем в северных районах РФ не менее 35 лет, для женщин - не менее 30 лет, без подтверждения заслуг наградами, считает глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, первый замглавы фракции "Справедливая Россия" Яна Лантратова направила письмо министру труда и социальной защиты Антону Котякову с предложением учредить звание "Ветеран труда Крайнего Севера" для граждан, длительное время трудившихся в северных районах России. Документ есть в распоряжении ТАСС.

"Считаю необходимым внесение изменений в федеральное законодательство, согласно которым будет введено звание "Ветеран труда Крайнего Севера". Для таких ветеранов будет доступен весь перечень льгот, установленных для ветеранов труда, вне зависимости от региона проживания. Присвоение этого звания следует установить для мужчин с трудовым стажем в районах Крайнего Севера не менее 35 лет, а женщинам - не менее 30 лет, без требования подтверждения особых заслуг наградами", - написала Лантратова.

Она отметила, что действующее законодательство предусматривает присвоение звания "Ветеран труда" женщинам при стаже не менее 20 лет и мужчинам - 25 лет при наличии особых трудовых заслуг, подтвержденных наградами или почетными званиями. Для ветеранов труда предусмотрен комплекс мер социальной поддержки, включающий пенсии и пособия, ежемесячные денежные выплаты, предоставление жилых помещений, компенсацию расходов на оплату жилья и коммунальных услуг, а также медицинскую помощь, в том числе протезирование зубов.

При этом в регионах также может присваиваться звание ветерана труда регионального уровня. Однако, отмечает депутат, при переезде в другой субъект РФ граждане утрачивают право на соответствующие льготы и меры социальной поддержки. "В связи с этим в мой адрес регулярно поступают обращения граждан, выражающих обеспокоенность несправедливой оценкой труда работников Крайнего Севера", - подчеркнула Лантратова.

По ее словам, предлагаемая инициатива позволит северянам, которые много лет трудились в суровых условиях, воспользоваться преференциями и поддержкой, даже если они решат уехать по выходу на пенсию в регионы с более мягким климатом.