Россиянам объяснили, когда могут возникнуть проблемы со старым загранпаспортом

Проблемы могут появиться при скором истечении паспорта и при отсутствии достаточного числа чистых страниц для штампов, отметил завкафедрой гостиничного и туристического менеджмента РЭУ им. Плеханова Роман Гареев

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Российские туристы для поездок в большинство безвизовых стран могут использовать паспорт как старого, так и нового образца. Однако проблемы могут возникнуть при скором истечении паспорта и при отсутствии достаточного числа свободных страниц, сообщил ТАСС доцент, заведующий кафедрой гостиничного и туристического менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Роман Гареев.

"Ситуация с загранпаспортами старого образца неоднозначна. Абсолютное большинство безвизовых стран для россиян, включая такие популярные направления, как Турция, ОАЭ, Таиланд, Сербия, Израиль и другие, принимают оба типа паспортов - и старого, и нового (биометрического) образца", - отметил он.

По словам Гареева, проблемы возникают, как правило, в двух случаях. "Во-первых, некоторые страны постепенно ужесточают требования и могут требовать, чтобы паспорт имел достаточный срок действия (часто не менее шести месяцев на момент окончания поездки) и чистые страницы для штампов", - пояснил эксперт.

Во-вторых, продолжил он, есть визовые нюансы. "Для посещения стран Шенгенской зоны, Великобритании, США и ряда других государств виза проставляется в паспорт. Если у туриста паспорт старого образца, в котором просто не осталось свободных страниц, новую визу в него вклеить будет невозможно и придется оформить новый документ", - отметил Гареев.

Как предупреждали в МИД России, в часть стран ЕС, в том числе Данию, Литву, Латвию, Францию, Чехию и Эстонию, россияне могут въехать только по паспортам нового образца.

О загранпаспортах

Загранпаспорт нового образца - биометрический. Он действует 10 лет, содержит электронный носитель информации. Госпошлина за оформление составляет 3 тыс. рублей для детей до 14 лет, 6 тыс. рублей - для людей старше. Для него обязательно снимают отпечатки пальцев, а фото на документ делает сотрудник МВД. В паспорте 46 страниц.

Загранпаспорт старого образца действует пять лет, в нем 36 страниц. Госпошлина составляет 1 тыс. или 2 тыс. рублей в зависимости от возраста. Снятие отпечатков пальцев не нужно. Загранпаспорт старого образца может быть оформлен только в качестве первого. Второй загранпаспорт заказать можно, но только биометрический. Трех загранпаспортов быть не может.