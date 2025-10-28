НИУ ВШЭ: 70% пожилых людей в России пользуются смартфонами

По данным исследования, этот гаджет использует 90% взрослого городского населения

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Почти три четверти пожилых людей в России пользуются смартфонами. Об этом свидетельствуют результаты исследования НИУ ВШЭ, которые имеются в распоряжении ТАСС.

В опросе приняли участие более 3 тыс. человек из разных регионов России в возрасте 18-59 лет, проживающие в городах с населением свыше 100 тыс. человек. Особенность опроса состояла в том, что респонденты отвечали не только о своем опыте использования гаджетов и восприятии связанных с ними возможностей и угроз, но также говорили о несовершеннолетних детях (если есть) и пожилых (70 лет и старше) родственниках.

"Самый распространенный гаджет среди россиян - смартфон. Им пользуется 90% взрослого городского населения; из них 88% используют его практически ежедневно. Два ребенка из трех в возрасте до шести лет пользуются хотя бы одним гаджетом, почти половина детей дошкольного возраста пользуется смартфоном. 70% пожилых людей (70 лет и старше) пользуются смартфоном, а среди представителей самых старших возрастов (85 лет и старше) - почти каждый второй", - говорится в исследовании.

Также отмечается, что чем выше уровень образования респондентов, тем выше включенность их пожилых родственников в использование гаджетов. Например, у лиц с высшим образованием каждый второй родственник в возрасте 85 лет и старше пользуется смартфоном, и лишь каждый третий не пользуется никакими гаджетами, тогда как у опрошенных со средним образованием и ниже, напротив, смартфон есть у одного из трех, а никаких гаджетов - у каждого второго родственника 85 лет и старше.