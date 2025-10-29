В ГАИ напомнили об аннулировании водительских прав при смене фамилии

Это касается как российских национальных прав, так и международных водительских удостоверений, подчеркнули в Госавтоинспекции

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Водительские удостоверения признаются недействительными и аннулируются, если их владелец сменил фамилию или другие персональные данные. Это следует из материалов Госавтоинспекции, с которыми ознакомился ТАСС.

Там говорится, что при изменении содержащихся в водительских правах персональных документ считается недействительным, он подлежит аннулированию. В ГАИ отметили, что это требование касается владельцев как российских национальных прав, так и международных водительских удостоверений. При смене фамилии документ нужно заменить.

За управление автомобилем с недействительными правами предусмотрен штраф от 5 тыс. рублей до 15 тыс. рублей. Кроме штрафа возможны и другие меры. Например, отстранение от управления автомобилем и задержание транспортного средства с отправкой на спецстоянку. Сумма штрафа может зависеть от количества времени с даты окончания действия удостоверения и от того, как часто водитель получает штрафы и оплачивает ли их.