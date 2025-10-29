Дмитриев: монополия "Википедии" разрушается после запуска Grokipedia

Симбиотическая модель ИИ и человека может работать лучше всего, уверен спецпредставитель президента РФ

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что монополия энциклопедии "Википедия" завершается после запуска Илоном Маском ее аналога Grokipedia.

"Grokipedia рулит. Средства массовой информации тают. Монополия "Википедии" рушится. Отличный день для поиска правды!" - написал он в X.

Дмитриев добавил, что симбиотическая модель человека и искусственного интеллекта может работать лучше всего. "Например, люди могут предложить добавить недостающую статью о мистификации в Russiagate (якобы имевшее место вмешательство РФ в выборы президента США 2016 года - прим. ТАСС)", - заключил он.

Маск ранее запустил аналог энциклопедии "Википедия" - Grokipedia. В новой библиотеке на момент запуска насчитывалось более 800 тыс. статей, тогда как в "Википедии" - более 8 млн. Grokipedia работает на базе чат-бота Grok AI.

В сентябре Маск в X заявил, что Grokipedia станет "серьезным улучшением по сравнению с Wikipedia", а в октябре, анонсировав скорый запуск своей онлайн-энциклопедии, указал на необходимость работы "по искоренению пропаганды".