Вильфанд: в Москве идет теплое предзимье

Теплая погода без похолодания прогнозируется вплоть до начала следующей недели, сообщил научный руководитель Гидрометцентра

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Период теплого предзимья установился в Московском регионе, однородная и теплая погода без похолодания прогнозируется вплоть до начала следующей недели. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Похолодания или заметного понижения температуры до конца этой недели и в начале следующего месяца в Москве пока не видно, то есть идет теплое предзимье. Установился процесс, когда воздушные массы перемещаются с запада, принося с собой тепло", - сказал он.

В среду и четверг метеоролог спрогнозировал местами кратковременный дождь и облачность с прояснениями. Ночные температуры составят 3-5 градусов в течение ближайших дней, а дневные - 6-8.