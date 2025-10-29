Дела двух обвиняемых в хищении на фортификациях будут рассматривать отдельно

Депутат Курской областной думы Максим Васильев и глава ООО "СИЕМИ" Виталий Синьговский заключили досудебное соглашение

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Дело в отношении бывшего депутата Курской областной думы Максима Васильева, обвиняемого в особо крупной растрате при строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной, направлено в Ленинский суд города Курска и будет рассматриваться в отдельном производстве. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Дело в отношении Максима Васильева выделено в отдельное производство в связи с заключением им досудебного соглашения. Отдельно рассматривается в особом порядке дело в отношении его друга и компаньона Виталия Синьговского, который тоже заключил досудебное соглашение по обвинению в особо крупной растрате", - сказал собеседник агентства. Васильев этапируется в Курск.

По данным следствия, глава ООО "СИЕМИ" Виталий Синьговский за 5% от суммы договора контролировал процесс обналичивания денежных средств по предложению Васильева. Депутат Народного совета ДНР Татьяна Бондаренко, обвиняемая по данному делу в обналичивании и присвоении бюджетных средств, сообщала Синьговскому реквизиты юридических лиц и суммы, которые нужно было перевести для обналичивания. Тот в свою очередь сообщал полученную информацию Васильеву, который руководил процессом перевода денежных средств.