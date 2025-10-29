В ГД пояснили, может ли УК опечатывать квартиры при наследственных спорах

Управляющая компания не имеет правовых оснований для опечатывания жилья умершего собственника, сообщил первый зампредседателя комитета по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Управляющая компания не может опечатывать квартиры умерших собственников, в том числе при споре о наследстве. Об этом рассказал ТАСС первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

"Управляющая компания не имеет никаких правовых оснований для опечатывания квартиры умершего собственника. Это действие являлось бы самоуправством", - сказал Кошелев.

Он добавил, что полномочия по опечатыванию и проникновению в жилое помещение есть только у судебных приставов или правоохранительных органов по строго определенным законом основаниям, например по решению суда. "Спор между наследниками не является таким основанием", - отметил депутат.