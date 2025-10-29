Китай временно закроет доступ туристам к Эвересту из-за снегопадов

Дата возобновления доступа к туристическим объектам будет объявлена по официальным каналам

Редакция сайта ТАСС

ПЕКИН, 29 октября. /ТАСС/. Власти Тибетского автономного района (ТАР) в связи со снегопадами временно закроют доступ к туристической зоне на горе Эверест (Джомолунгма). Об этом сообщил центр по предотвращению чрезвычайных ситуаций ТАР.

Как уточняется, в указанном регионе возникли неблагоприятные условия для проезда транспортных средств. Продажа билетов для посещения этой туристической зоны временно прекращена, компетентные службы занимаются расчисткой дорог.

Дата возобновления доступа к туристическим объектам на Эвересте, как отмечается, будет объявлена по официальным каналам.

Эверест находится на китайско-непальской границе и достигает в высоту 8 848 м. Согласно официальным данным, в 2024 году со стороны КНР на горе побывали порядка 13,7 тыс. туристов - вдвое больше, чем годом ранее.