В Улан-Удэ ограничат движение большегрузных машин, портящих асфальт

Мэр города Игорь Шутенков поручил комитету по транспорту создать регламент, где будет прописано, какого веса машина может проезжать по тем или иным участкам

УЛАН-УДЭ, 29 октября. /ТАСС/. Власти Улан-Удэ ограничат движение большегрузных машин, портящих асфальт, в пределах города. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе мэрии.

"Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков на совещании в администрации города поднял вопрос сохранности межквартальных проездов. Он отметил, что каждый год в городе ремонтируется все больше дорог, однако большегрузы и фуры продавливают их. Мэр поручил комитету по транспорту создать регламент, где будет прописано, какого веса машина может проезжать по тем или иным участкам. До декабря специалистам будет необходимо пересмотреть дорожную карту города и внести предложения по вводу тоннажа на некоторых участках", - сообщили в пресс-службе.

Ранее с 1 июля по 31 августа в Улан-Удэ временно ограничивали проезд тяжеловесных машин по городским асфальтовым дорогам при температуре днем выше плюс 32 градусов. Такая мера необходима, чтобы дороги не разрушались от жары.