"Сумма элементов": более 50% россиян не хватает мест для "перезагрузки" в офисе

По данным исследования, одним из главных факторов, способных повысить настроение сотрудника, является правильное освещение

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Свыше 50% россиян не могут восстановить силы на работе в офисе из-за отсутствия или переполненности специально отведенных для отдыха зон, следует из данных исследования девелопера "Сумма элементов", с которым ознакомился ТАСС. Перезагрузиться на рабочем месте могут себе позволить 11% опрошенных.

"Свыше трети (38%) россиян признались, что в их офисах нет мест для отдыха и восстановления сил. При этом среди тех, кому повезло иметь такие зоны (34%), большинство просто не находит на них времени. Лишь 17% респондентов сообщили о наличии территорий для релаксации в своих офисах, но, по их словам, эти пространства часто оказываются переполненными. В итоге только 11% сотрудников могут позволить себе перезагрузиться прямо на рабочем месте", - говорится в материалах исследования.

Там также отмечается, что для большинства офисных работников (80%) ключевую роль играет атмосфера в офисе: она, по мнению респондентов, способствует лучшей концентрации и поднимает настроение. При этом 20% опрошенных считают, что функциональность рабочего пространства никак не сказывается на их концентрации и эмоциональном состоянии.

Что помогает и мешает восстановлению сил в офисе

Согласно результатам исследования, одним из главных факторов, способных повысить настроение сотрудника в офисе, является правильное освещение - 23% опрошенных отметили его. Еще для 20% россиян важно обилие зелени как внутри офиса, так и на прилегающей территории. Красивый вид из окна способен улучшить настроение 17% респондентов, а напитки и свежие фрукты - 9%. При этом для 31% россиян важна совокупность всех этих элементов.

Среди факторов, негативно сказывающихся на самочувствии офисных работников, особенно в осенний период, в исследовании выделены проблемы с системой климат-контроля (35%), шум в опен-спейсах (20%), недостаток мест для отдыха и общения (15%), тесные кабинеты (12%), маленькие окна или их отсутствие (11%) и низкие потолки (7%).

"Для перезагрузки в рабочее время россиянам чаще всего помогает тишина - такой ответ дали 44% опрошенных. 31% респондентов предпочитают отдохнуть в парке, на террасе или благоустроенной зоне на улице, 16% - воспользоваться приватными зонами для работы, а 9% отмечают важность грамотной и удобной планировки офиса", - заключается в исследовании.