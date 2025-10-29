Защита сына актера Вадима Демчога обжалует приговор в кассации

Мосгорсуд 28 октября признал законным приговор Вильяму Демчогу, который ранее был осужден на два года колонии общего режима

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Защита осужденного на два года по уголовному делу о дропперстве сына актера Вадима Демчога Вильяма обжалует приговор в кассации. Об этом сообщил ТАСС адвокат Владимир Шелупахин.

"Будем обжаловать решение Мосгорсуда в кассации", - отметил Шелупахин.

Мосгорсуд 28 октября признал законным приговор Вильяму Демчогу, который 30 июня был осужден на два года колонии общего режима. Он был признан виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой).

В общей сложности мошенники завладели более чем 1,8 млн рублей, принадлежавших потерпевшему. Демчог признал вину и полностью компенсировал ущерб.