В Улан-Удэ после массового отравления появилась новая готовая продукция

Отделы "Николаевского", где готовилась пицца, все еще не работают

Редакция сайта ТАСС

© Эльвира Балганова/ ТАСС

УЛАН-УДЭ, 29 октября. /ТАСС/. Новая продукция, готовая к употреблению, - онигири, сэндвичи и бургеры - появилась на прилавках сети магазинов "Николаевский" в Улан-Удэ спустя 10 дней после массового отравления. В этом убедился корреспондент ТАСС.

В нескольких точках в продаже есть онигири разного вида - с тунцом, лососем креветкой и прочей начинкой производства местного индивидуального предпринимателя, занимающегося поставками готовых пищевых продуктов и блюд, производством скоропортящихся продуктов. Сэндвичи и бургеры в герметичной упаковке промаркированы торговой маркой производителя из соседней с Бурятией Иркутской области. Выставленные на прилавках товары можно заказать с доставкой - они представлены в онлайн-версии сети магазинов.

Отделы "Николаевского", где готовилась пицца, все еще не работают. На объявлениях в розничной сети указано: "по техническим причинам".

Около полутора недель назад в Улан-Удэ произошло массовое отравление. Первые пострадавшие с симптомами острой кишечной инфекции начали обращаться к медикам вечером 18 октября, всего за несколько дней инкубационного периода было зарегистрировано 165 случаев отравления, из них 92 - у детей. Врачи госпитализировали 82 пациента, у нескольких был подтвержден сальмонеллез, один человек попал в реанимацию. Большинство пострадавших поясняли, что употребляли готовую продукцию компании "Восток", приобретенную в "Николаевском" - онигири, шаурму и прочую.

Утром 19 октября всю готовую продукцию убрали с прилавков сети магазинов, прекратили продажу пиццы. 22 октября Железнодорожный суд Улан-Удэ приостановил работу компании "Восток" на 90 суток. По факту массового отравления возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (производство в целях сбыта и сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Обвинение предъявлено заведующей производством цеха готовой пищевой продукции компании "Восток", женщина помещена под домашний арест.

Действия "Востока"

Практически все пострадавшие уже выписаны из республиканской инфекционной больницы, где в экстренном порядке сразу после случившегося были развернуты дополнительные койки, а медперсонал перешел в режим повышенной готовности и работал в полном составе. Лечение продолжают два пациента.

Компания "Восток", в свою очередь, обратилась в Центр альтернативного урегулирования споров и медиации при Торгово-промышленной палате Бурятии для досудебного решения вопросов.

"Считаю, компания заняла адекватную позицию: открыта горячая телефонная линия для пострадавших, начата работа с Центром медиации, в суде на рассмотрении административного дела они признали вину, - сказал ТАСС уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Бурятия Чингис Матхеев. - Ни у кого из предпринимателей нет желания, цели кого-то отравить - это огромные потери для бизнеса. К сожалению, что случилось, то случилось, и события уже не отмотаешь назад, факт крайне печальный, тем более в числе пострадавших дети. Но, надеюсь, произошедшее завершится с наименьшими потерями для всех сторон: пострадавшим будет компенсирован ущерб, а бизнес сделает выводы и будет дальше работать без нарушений".

Мораторий и мнение экспертов

Ранее член комитета Госдумы по промышленности и торговле Игорь Антропенко заявил, что контроль за производством готовой еды должен быть усилен, необходимо разработать специальный механизм, который позволит предотвращать отравления. Он обратил внимание, что в настоящий момент система проверок производства пищевой продукции "сильно забюрократизирована и требует межведомственного согласования как плановых, так и внеплановых проверок".

Председатель Общественной палаты Бурятии, экс-министр экономики республики Татьяна Думнова в беседе с ТАСС выступила за активизацию работы надзорных органов по проверке бизнеса, занимающегося производством и реализацией пищевой продукции. "Должны обязательно проводиться проверки. Это касается продуктов питания, детских товаров, и в последнее время актуальный вопрос - это БАДы, что тоже касается здоровья и качества жизни людей", - сказала она.

По мнению бизнес-омбудсмена Бурятии Чингиса Матхеева, работа надзорных органов, различных институтов поддержки бизнеса должна быть активно направлена не только на проверочные, но и на профилактические мероприятия - в Бурятии их количество снизилось. "Наш регион ранее был в числе лидеров по доле профмероприятий в общем количестве контрольно-надзорных мероприятий - соотношение составляло порядка 96% к 100%, а в этом году показатель снизился до 76%, - отметил он. - В сфере общепита постоянно появляются новые игроки, которые знают не все тонкости ведения бизнеса на этом рынке. Мы всегда готовы оказать консультационную помощь предпринимателям".

По словам Матхеева, на федеральном уровне с 2019 года, когда был введен мораторий на плановые проверки малого бизнеса, количество проверочных мероприятий в целом по стране снизилось в 5,5 раз. "И объективно нет корреляции - мы не видим, что из-за этого выросло количество пожаров, отравлений, фитосанитарных, техногенных нарушений, нет такого факта", - подчеркнул собеседник. Он добавил, что "надзорные каникулы" на пользу всем: если будет слишком много проверок, чрезмерный контроль, то за этим неизбежно последует снижение предпринимательской активности. Это отразится на ценовой политике бизнеса, в конечном счете это негативным образом скажется на потребителе.

"За 9 месяцев 2025 года количество проверок со стороны регионального управления Роспотребнадзора увеличилось. И они связаны с рискоориентированным подходом, могут проводиться по поручениям центрального аппарата Роспотребнадзора, прокуратуры: у нас с начала года несколько организаций общественного питания подвергались административному закрытию на 90 суток. Данные предприятия автоматически значительно чаще проверяются. Но больший процент - это добросовестный бизнес, который остается в тени, он работает как по часам. Резонансные же события, как в случае с массовым отравлением продукцией компании "Восток", всегда на виду", - заключил бизнес-омбудсмен.