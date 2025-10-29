ЗАГС Москвы: около трети пар не меняют фамилии при бракосочетании

В опросе приняли участие 900 пар

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Около трети столичных пар, согласно масштабному опросу, при регистрации брака не меняют фамилии, сообщили ТАСС в пресс-службе управления ЗАГС Москвы.

"По результатам опроса, проведенного столичными ЗАГСами среди 900 пар, более 60% невест берут фамилию мужа. Также около 30% пар приняли решение не менять фамилию при вступлении в брак", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что 3,6% пар решили, что жених возьмет фамилию невесты или оба возьмут двойную фамилию.

Как пояснили в пресс-службе, при государственной регистрации заключения брака каждый из супругов может оставить свою добрачную фамилию или супруги могут выбрать общую фамилию. В качестве общей фамилии супруги могут взять фамилию одного из супругов или, если иное не предусмотрено законом субъекта Российской Федерации, фамилию, образованную посредством присоединения фамилии жены к фамилии мужа. Общая фамилия супругов может состоять не более чем из двух фамилий, соединенных при написании дефисом.

