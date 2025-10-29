Студенты смогут бесплатно посещать Севастополь с 2026 года

За сезон планируют принять около 1,2 тыс. студентов со всей России, сообщил проректор по молодежной политике и стратегическим коммуникациям Севастопольского государственного университета Александр Александров

Редакция сайта ТАСС

СЕВАСТОПОЛЬ, 29 октября. /ТАСС/. Студенческие поездки по новой программе "От Херсонеса до Севастополя" начнутся в 2026 году, за сезон планируется принять около 1,2 тыс. студентов со всей России, сообщил ТАСС проректор по молодежной политике и стратегическим коммуникациям Севастопольского государственного университета (СевГУ) Александр Александров.

Ранее губернатор Севастополя, председатель комиссии Госсовета по культуре и традиционным духовно-нравственным ценностям Михаил Развожаев сообщал, что готовится к запуску проект, в рамках которого студенты из вузов различных регионов смогут бесплатно посетить Севастополь и, в частности, музейно-храмовый комплекс "Новый Херсонес". Его презентация прошла в Севастополе в ходе дискуссии о содержании "социально-гуманитарного ядра" в новой модели высшего образования.

"В ходе дискуссии такое предложение высказала заместитель министра науки и высшего образования РФ Ольга Викторовна Петрова, а Михаил Владимирович Развожаев и митрополит Тихон поддержали его. СевГУ выступит оператором этого проекта. Начать его планируется с 2026 года, группы, как сейчас обсуждается, будем принимать с мая по октябрь на базе нашего лагеря "Горизонт" (расположен на берегу моря около курортного поселка Любимовка - прим. ТАСС). В таком случае ежегодно Севастополь по этой программе смогут посетить 1,2 тыс. студентов", - сказал Александров.

Он уточнил, что в настоящее время прорабатываются условия конкурсного отбора, обсуждается несколько форматов. Одно из предложений - поощрять такой поездкой лучших студентов страны, другое - объявить открытый конкурс, принять участие в котором в онлайн-формате смогут все желающие, но есть и другие варианты.

Территория, на которой расположен современный Севастополь, имеет богатую историю: в 424-421 годах до н. э. здесь была основана древнегреческая колония Херсонес Таврический, позднее город входил в состав Римской и Византийской империй. Считается, что именно здесь в X веке принял христианство князь Владимир, позднее крестивший Русь. В Средние века в этом регионе основали свои поселения генуэзские купцы, а в XV веке территория стала подконтрольна Крымскому ханству. В 1783 году Крымский полуостров вошел в состав Российской империи, и вскоре был основан Севастополь - главная база Черноморского флота.