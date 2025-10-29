Прокурор требует от маркетплейса снять с продажи блокнот с логотипом Instagram

Также исполняющий обязанности ливенского межрайонного прокурора требует убрать из продажи кружку с логотипом соцсети

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Исполняющий обязанности ливенского межрайонного прокурора обратился в Савеловский суд Москвы с требованием к известному маркетплейсу отозвать из продажи блокнот с логотипом социальной сети Instagram (запрещена в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Об этом сказано в судебных документах, с которыми ознакомился ТАСС.

"Административный истец исполняющий обязанности ливенского межрайонного прокурора обратился в суд с административным иском в интересах неопределенного круга лиц к административному ответчику, являющейся администратором домена второго уровня известного маркетплейса, и просил обязать ответчика удалить информацию о реализации и возможности приобретения блокнота с принтом логотипа американской транснациональной холдинговой компании Meta Platforms Inc. - социальной сети Instagram, деятельность которой запрещена в РФ", - сказано в документе.

Также там содержится требование отозвать из продажи кружки с логотипом Instagram. По мнению надзорного ведомства, продажа подобных сувениров является формой распространения экстремистских материалов.

Суд согласился с доводами прокурора. Однако ответчик, не дожидаясь решения суда, добровольно снял с продажи кружку и блокнот с логотипом Instagram. На этом основании суд прекратил производство по делу.