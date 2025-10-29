В Москве ожидаются облачная погода и до 8 градусов тепла

Атмосферное давление составит 742 мм ртутного столба

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Облачная погода, местами кратковременный дождь и температура до плюс 8 градусов ожидаются в Москве в среду, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в столице будет 6-8 градусов тепла, в ночь на четверг температура может опуститься до плюс 4 градусов.

Ветер юго-западный, 4-9 м/с. Атмосферное давление составит 742 мм ртутного столба.

В Подмосковье в среду температура воздуха будет колебаться в пределах плюс 3 - плюс 8 градусов. В ночь на четверг столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 2 градуса.