В аэропортах Хабаровского края ожидают отправления около 200 пассажиров

Зафиксированы задержки рейсов

Редакция сайта ТАСС

ХАБАРОВСК, 29 октября. /ТАСС/. Задержки рейсов зафиксированы в аэропортах Хабаровского края, отправления ждут порядка 200 пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.

По данным ведомства, в Николаевске-на-Амуре и Хабаровске из-за непогоды задержаны вылеты рейсов АО "Хабаровские авиалинии" в Аян, Чумикан и Херпучи за 27 и 28 октября. Кроме того, затруднено авиасообщение Аян - Нелькан (рейсы за 20 октября) и по техническим причинам изменено расписание рейса авиакомпании "Аврора" Хабаровск - Николаевск-на-Амуре и обратно.

"Отправления ожидают около 200 пассажиров. Перевозчиком организовано предоставление им обязательных услуг. Вылеты запланированы на 29 октября при условии улучшения метеобстановки", - говорится в сообщении.

Прокуратура держит на контроле соблюдение прав пассажиров.

Синоптики прогнозировали на востоке региона 27 и 28 октября сильные осадки, отложение мокрого снега и усиление ветра.