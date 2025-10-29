В СФ опровергли данные о запуске с 1 ноября механизма выявления авто без ОСАГО

Первый зампредседателя комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин отметил, что этот вопрос находится на стадии осуждения

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Официального решения о запуске в России с 1 ноября механизма автоматического выявления автомобилей без полиса ОСАГО нет, вопрос находится в стадии обсуждения. Об этом заявил ТАСС первый зампредседателя комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин.

Ранее СМИ сообщили, что в ноябре камеры фотовидеофиксации начнут проверять, есть ли у автомобиля действующий полис ОСАГО.

"Информация о том, что с 1 ноября в России начнет действовать система автоматического выявления автомобилей без полиса ОСАГО, не соответствует действительности. На данный момент этот вопрос еще находится в стадии обсуждения и официального решения о запуске подобного механизма еще не принято", - сказал он.

Шейкин уточнил, что "сейчас речь не идет о введении автоматических штрафов". "В первую очередь необходимо обеспечить корректность обмена данными между системами, протестировать технические решения и убедиться в достоверности фиксации нарушений", - добавил парламентарий.

Запланированный эксперимент

С 1 марта 2025 года в России полис ОСАГО перестал быть обязательным документом при регистрации автомобиля в ГИБДД. Одновременно планировалось запустить проверку наличия таких полисов с помощью дорожных камер, но старт эксперимента сдвигался уже несколько раз.

В рамках планируемого эксперимента, если автомобилист нарушит правила дорожного движения и попадет в объектив камер фото- и видеофиксации, его автоматически проверят на наличие полиса ОСАГО. В случае если полиса нет, в личный кабинет на портале госуслуг вместе со штрафом за нарушение ПДД автовладельцу придет уведомление об отсутствии ОСАГО.

С 1 января 2025 года вступили в силу поправки в КоАП, устанавливающие повышенные штрафы за нарушения ПДД. Так, за повторную езду без полиса ОСАГО автомобилисту придется заплатить от 3 тыс. до 5 тыс. рублей.