Кустурица намерен получить гражданство РФ после съемок фильма по русскому роману

Сейчас режиссер работает над картиной "Последний срок" по повести Валентина Распутина

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Сербский сценарист и режиссер Эмир Кустурица сообщил о намерении получить российское гражданство после завершения съемочного процесса фильма на основе русского романа. Такими планами он поделился в беседе с ТАСС.

"Мне надо закончить фильм. Первый фильм на основе русского романа. И потом, когда я буду работать на следующей съемке, я возьму паспорт [российский], - сказал собеседник агентства. - Будет [гражданство РФ]. Обязательно будет".

Сейчас Кустурица работает над картиной "Последний срок" по одноименной повести Валентина Распутина. Как режиссер рассказал на творческой встрече в МГУ им. М. В. Ломоносова, сценарий проекта уже закончен.

После этого Кустурица приступит к работе над картинами "Лавр" по роману Евгения Водолазкина и "Как я не снял "Преступление и наказание" по мотивам романа Федора Достоевского, где главную роль самого Кустурицы сыграет номинированный на кинопремию "Оскар" российский актер Юра Борисов.