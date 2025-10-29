В Карелии алкомаркеты смогут получить кредиты на перепрофилирование

Торговые точки смогут получить до 5 млн рублей

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Специализирующиеся на продаже алкоголя торговые точки в Карелии смогут получить льготные кредиты до 5 млн рублей на перепрофилирование. Об этом сообщил ТАСС глава республики Артур Парфенчиков.

"Сейчас мы уже подготовили и реализуем программы в [региональном] Фонде содействия кредитованию. Мы льготные кредиты будем выдавать на перепрофилирование магазинов (алкомаркетов - прим. ТАСС) на 5 млн рублей", - сказал он.

Парфенчиков отметил, что в регионе будут отслеживать обстановку в отдаленных населенных пунктах для контроля ситуации с продажей различных групп товаров. "Будем мониторить, потому что нам важно, чтобы не закрывались магазины в наших отдаленных небольших населенных пунктах. Понятно, что мы не можем не учитывать, что здесь торгуют различными группами товаров, в том числе и алкоголем. Важно, чтобы в отдаленном населенном пункте была возможность приобрести, иначе будут употреблять другие напитки", - добавил он.

Ранее сообщалось, что большинство российских регионов воспользовались правом закона о борьбе с "наливайками" и ужесточили требования по продаже алкоголя на своей территории. Большинство действующих сегодня ограничений сокращает время продажи в магазинах и торговых точках - отдельно стоящих и тех, что расположены в многоквартирных домах.