В регионах СЗФО ожидают дожди со снегом и до плюс 11 градусов

В некоторых областях прогнозируют ночные заморозки

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Регионы Северо-Запада России в среду ожидает дождливая погода, в ряде областей прогнозируются ночные заморозки и мокрый снег днем. Об этом сообщили синоптики регионов СЗФО.

По данным Севгидромета, в Архангельской области в среду ожидается облачная погода, дождь, местами с мокрым снегом. Ветер переменных направлений скоростью до 5 м/с. Температура ночью и днем плюс 1 - 6 градусов. В Ненецком автономном округе (НАО) будет облачно с прояснениями, местами небольшие осадки в виде снега и дождя, туман. Ветер юго-восточный и восточный, 5-10 м/с, местами порывы до 12-14 м/с. Температура ноль - плюс 5 градусов, при прояснениях до минус 5 градусов.

Похожий прогноз погоды опубликовали синоптики Республики Коми: облачно с прояснениями, в южных районах пройдут дожди, на севере региона выпадет мокрый снег. Температура днем и ночью будет колебаться от нуля до плюс 5 градусов, на крайнем северо-востоке региона - до минус 5 градусов. По данным Карельского гидрометцентра, в среду в республике будет облачно, днем с прояснениями. В большинстве районов ожидается небольшой дождь. Температура воздуха ночью плюс 1 - 6 градусов, днем - плюс 3 - 8 градусов. В Мурманской области временами ожидаются осадки, преобладающая температура воздуха от минус 1 до плюс 4 градусов.

В Вологодской области сохранится влияние облачного вихря - пройдут дожди, температура будет колебаться в пределах 4 - 7 градусов тепла и днем, и ночью. Жителей Великого Новгорода ожидает пасмурная осенняя погода, сформировавшаяся под влиянием атлантического циклона. Предстоящей ночью местами, а днем в большинстве районов пройдут небольшие дожди. Температура воздуха в течение суток будет меняться не сильно: в ночные часы она составит плюс 1 - 6 градусов, днем до плюс 3 - 8 градусов. Ветер южный, юго-западный 3-8 м/с. В Великом Новгороде днем пройдет небольшой дождь. Температура воздуха ночью плюс 4 - 6 градусов, днем - до плюс 5 - 7 градусов.

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ "Северо-Западное УГМС", в среду на территории Псковской области ожидается облачная погода, временами небольшие дожди. Ветер южных направлений, 8-13 м/сек. Температура воздуха ночью плюс 2 - 7 градусов, днем - плюс 5 - 10 градусов.

На территории Калининградской области в среду будет облачно с прояснениями. Временами пройдет дождь, ветер юго-западный 6-11 м/с, местами до 15 м/с, информирует региональный главк МЧС России со ссылкой на синоптиков. Температура воздуха ночью составит плюс 4 - 8 градусов, днем повысится до плюс 8 -12 градусов. В Калининграде, по информации официального сайта Гидрометцентра по области, ночная температура будет в пределах 4 градусов тепла, с возможными умеренными осадками в виде дождя. Дневной максимум температуры составит плюс 11 градусов, вполне возможен небольшой дождь.