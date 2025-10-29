Стихийные бедствия являются главным страхом для 45% опрошенных россиян

Монстры и паранормальные явления пугают только 9% респондентов, сказано в данных опроса федеральной сети книжных магазинов "Читай город" и страховой компании "Росгосстрах"

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Стихийные бедствия являются главным страхом для 45% россиян, на втором месте находятся авто и авиакатастрофы (38%), а на третьем преступники (37%). Также среди распространенных фобий граждан отмечаются пожары (22%), эпидемии и смертельные болезни (35%), свидетельствуют данные опроса федеральной сети книжных магазинов "Читай город" и страховой компании "Росгосстрах".

При этом эксперты выяснили, что классические "хоррор-страхи" - монстры и паранормальные явления, пугают лишь 9% опрошенных. "Это говорит о том, что россияне куда больше тревожатся о реальных, а не вымышленных угрозах", - отмечается в материалах.

Кроме того, опрос показал, что самые популярные жанры, дающие "острые ощущения" - это триллеры (45%), хорроры (41%) и детективы (38%). При этом 34% опрошенных признались, что после прочтения страшных историй у них ненадолго возникали страхи, а для 28% этот эффект зависел от мастерства автора.

Основной стратегией борьбы со страхами для 67% респондентов стала повышенная осторожность и внимательное отношение к окружающему миру, а каждый пятый (21%) использует опыт персонажей хорроров, чтобы понимать, каких рисков следует избегать в жизни.

По данным опроса 44% респондентов, в случае если бы можно было себя застраховать от любого одного риска, выбрали "Страховку для здоровья близких". "Это показывает, что главной ценностью и источником тревоги для людей являются не материальные блага, а благополучие родных и друзей", - говорится в материалах. При этом 22% опрошенных выбрали страховку от серьезных болезней и вирусов, 11% - от несчастных случаев и травм, 9% - от потери жилья и ценных вещей, а также 8 % респондентов отметили страховку от катастроф.

В опросе приняли участие 1 526 респондентов.