Народный фронт предложил меры по переработке отходов и сокращению свалок

ОНФ, в частности, предлагает расширить пункты приема вторсырья и упростить переработку шин

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Введение моратория на требование экологической экспертизы для переработки шин и расширение сети пунктов приема вторсырья, включая просроченные лекарства, шины и градусники позволят снизить бюрократические барьеры для предприятий и количество нелегальных свалок. Об этом говорится в итогах мониторинга Народного фронта федеральной карты "Уберу", которые были направлены президенту РФ Владимиру Путину (имеются в распоряжении ТАСС).

По данным исследования, отсутствие достаточной инфраструктуры для раздельного сбора отходов остается одной из главных причин того, что россияне не сортируют мусор. Жалобы на нехватку пунктов приема вторсырья регулярно поступают из Воронежской, Тюменской, Нижегородской областей, Краснодарского края и других регионов.

"Мы считаем, что Минприроды нужно ввести мораторий на требование положительного заключения государственной экологической экспертизы для технологии механического дробления шин. Также предлагаем рассмотреть вопрос организации пунктов приема других видов вторсырья, включая шины, градусники и просроченные лекарства", - говорится в итогах мониторинга, которые были направлены главе государства.

Дефицит пунктов бьет по экологии

Мониторинг Народного фронта охватил все регионы страны и включал обзвон 167 пунктов приема. Проверка показала, что из них в 26 случаях прием вторсырья прекращен, в 28 - указаны неверные контакты, а в 21% действующих организаций прием осуществляется на платной основе. Дефицит пунктов по приему шин отмечен в 32 регионах, включая Челябинск, Владимир, Саратов и Якутск.

Как отметил в беседе с ТАСС эксперт направления "Народный фронт. Аналитика" Евгений Кренц, из-за неоднозначного толкования закона об экологической экспертизе переработчики шин сталкиваются с приостановкой лицензий. "Согласно закону, такая экспертиза предусмотрена только для новых технологий. Однако метод механического дробления используется с 1942 года и не является новым. При этом в разных регионах практика неоднородна: для одной и той же технологии в одних регионах лицензии приостанавливают, а в других - продлевают", - уточнил он.

Кроме того, Народный фронт обратил внимание на дефицит пунктов по приему просроченных лекарств. Они есть лишь в 12 регионах, при этом 83% граждан выбрасывают их в бытовой мусор. Эксперты предупреждают, что это ведет к загрязнению водоемов и росту устойчивости микроорганизмов к антибиотикам.

Народный фронт также считает, что ППК "Российский экологический оператор" нужно усовершенствовать механизм оперативного обновления данных на карте "Уберу" и рассмотреть возможность организации дополнительных пунктов для приема различных видов отходов.

Как отметил в беседе с ТАСС эксперт направления "Народный фронт. Аналитика", генеральный директор Ubirator Никита Никишкин, для развития отрасли вторичной переработки критически важно повышать спрос на вторсырье. "Повышения спроса можно достичь путем улучшения качества собираемости вторсырья, а также разработки и внедрения новых механизмов, стимулирующих спрос на продукцию из вторсырья. Например, внедрение зеленых госзакупок", - пояснил эксперт.