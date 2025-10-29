В Забайкалье запретили продажу энергетиков с 21:00 до 10:00

Закон приняли депутаты регионального Заксобрания

ЧИТА, 29 октября. /ТАСС/. Время продажи энергетических напитков сократили в Забайкальском крае, теперь их нельзя приобрести с 21:00 до 10:00. Соответствующий закон приняли депутаты регионального Заксобрания в окончательном чтении, сообщили в пресс-службе парламента.

"Депутаты Заксобрания в окончательном чтении приняли закон, который ограничивает время продажи энергетиков в Забайкальском крае. Теперь безалкогольные тонизирующие напитки нельзя продавать на территории края с 21:00 до 10:00", - говорится в сообщении.

Проект закона разработала Региональная служба по тарифам и ценообразованию. По мнению авторов закона, школьники и студенты в вечернее, ночное и утреннее время покупают большое количество энергетиков для увеличения выносливости. При этом употребление тонизирующих напитков наносит вред здоровью и повышает риск развития тяжелых заболеваний, таких как ожирение, сахарный диабет, артериальная гипертензия, аритмия и другие.

Депутаты поддержали принятие закона. По их мнению, ограничение времени продажи энергетиков позволит сократить количество их потребления.