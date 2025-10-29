Житель Камчатки фиктивно прописал дома 31 иностранца

Возбуждено уголовное дело

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 октября. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело в отношении жителя Петропавловска-Камчатского за фиктивную регистрацию 31 иностранца. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Камчатскому краю.

"Сотрудники полиции выявили факт фиктивной постановки на учет по месту пребывания иностранных граждан в городе Петропавловске-Камчатском по улице Суворова. По версии дознания, неработающий 35-летний житель города Петропавловска-Камчатского в период с 26 сентября по 3 октября 2025 года осуществил фиктивную постановку на миграционный учет по месту своей регистрации 31 иностранного гражданина, не имея намерения и возможности предоставить жилое помещение для проживания. За фиктивную постановку злоумышленник получал ежемесячно денежные средства", - говорится в сообщении.

Уголовное дело было возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации). Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.