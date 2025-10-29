Столичный сервис "Велобайк" закупит 3 тыс. электроскутеров

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Один из крупнейших сервисов велопроката "Велобайк" увеличит столичный парк электроскутеров на 3 тысячи машин в 2026 году, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

"В городе делают все необходимое, чтобы арендуемый транспорт был максимально безопасным и доступным для каждого жителя столицы. Более 85% всех велопоездок совершается с транспортной целью: на работу, учебу, до станций метро и других мест назначения", - говорится в сообщении.

Закупка половины из планируемых трех тысяч электроскутеров пройдет за счет городского бюджета. В 2026 году правительство столицы выделит на развитие транспортной инфраструктуры города 1,296 трлн рублей.

Парк сервиса "Велобайк" на сегодняшний день насчитывает более 9 тысяч велосипедов и 300 электроскутеров. В 2025 году жители столицы могут с помощью сервиса арендовать электровелосипеды 2.0, электроскутеры, а также бесстанционные механические и детские велосипеды. "Велобайк" также предлагает услугу зимнего хранения велосипедов.