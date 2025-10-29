В Коми до конца 2025 года капитально отремонтируют более 20 школ

Всего по нацпроектам с 2022 года в республике капитально отремонтировали 37 школ

СЫКТЫВКАР, 29 октября. /ТАСС/. Шесть школ планируют капитально отремонтировать в Республике Коми до конца 2025 года по нацпроекту "Молодежь и дети", 16 обновили и сдали ранее в 2025 году. Всего в рамках национальных проектов с 2022 года в республике капитально отремонтированы 37 школ, на это было выделено суммарно 2,6 млрд рублей, сообщили ТАСС в министерстве образования и науки региона.

"Капремонты школ проводятся с 2022 года в рамках национальных проектов. За четыре года в Коми капитально отремонтировано 37 школ (более 10% от общего количества в регионе - прим. ТАСС). Ученики и педагоги городов и сел региона от Сыктывдинского района до Воркуты получили в свое распоряжение современные комфортные пространства: светлые кабинеты, оснащенные новой мебелью, новейшее учебное оборудование, помещения для творчества. В том числе в 2025 году отремонтированы 16 школ, преобразились семь школ Сыктывкара, учебные заведения в Сыктывдинском, Усть-Куломском, Корткеросском, Ижемском районах, в городах Печора и Воркута. До конца года планируется сдать еще шесть школ", - сообщили ТАСС в министерстве.

Ремонтировались сельские и городские средние общеобразовательные школы, а также специальные коррекционные школы для детей с особенностями здоровья. Объем работ зависел от степени изношенности здания. Во многих школах заменяли кровлю, отмостки, крыльца, окна, двери перекрытия, полы и перегородки. Ремонтировались системы водоснабжения, отопления и канализации, а где-то ограничились минимальным объемом работ. По необходимости обновлялись пищеблоки и столовые, спортзалы, кабинеты, медицинские кабинеты и рекреации.

Реставрация гимназии

Проведены реставрационные работы в Пушкинской гимназии в Сыктывкаре (изначально Александринской женской гимназии) - объекте культурного наследия федерального значения 1911-1914 годов постройки, который за эти годы ни разу капитально не ремонтировался. Потребовались сложные и дорогостоящие работы с фасадом здания, кровлей, инженерными коммуникациями. Строители сохранили люстры и бронзовую ручку на входной двери, частично удалось сохранить оригинальную немецкую плитку 100-летней давности, остальную партию аутентичной плитки изготовили по спецзаказу. Воссозданы деревянные окна, двери, лепнина и многие другие элементы.

Помимо ремонта школы получили новую мебель, оборудование для кабинетов химии, физики и биологии. По необходимости закуплено оснащение для кабинетов "Основы безопасности и защиты Родины" (ОБЗР) и труда, технологии, полностью заменялся библиотечный фонд.

В ходе ремонтов нередко выявляли скрытые изъяны в строительстве, которые не входили в проектно-сметную документацию. В этой связи глава республики Ростислав Гольдштейн предложил выделить дополнительные средства из бюджета региона на устранение этих недоработок, чтобы капремонты были выполнены в полном объеме.

По инициативе главы региона, прошедшие капитальный ремонт получали оформление, выполненное в едином брендбуке. Общий для всех дизайн учитывает национальный колорит. Но при этом каждая школа имеет право вносить в оформление интерьеров собственные идеи с учетом мнения родителей.

Всего с 2022 по 2025 год на капитальный ремонт школ было выделено 2,6 млрд рублей федеральных и региональных средств, в том числе в этом году - 1,4 млрд рублей.