В Воркуте установили 30 теплых автобусных павильонов

Конструкции адаптированы для эксплуатации при температуре до минус 40 градусов, сообщили в градообразующей компании Воркутауголь"

СЫКТЫВКАР, 29 октября. /ТАСС/. Тридцать новых отапливаемых автобусных павильонов установила в заполярном городе Воркуте Республики Коми и воркутинских поселках градообразующая компания "Воркутауголь" в рамках социального партнерства с администрацией города и республики за три года. Конструкции адаптированы для эксплуатации при температуре до минус 40 градусов, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"Важным шагом в развитии городской инфраструктуры стал проект по установке современных остановочных комплексов. Новые автобусные павильоны не только обеспечивают комфорт воркутинцев, но и способствуют формированию современного облика города. Начиная с 2023 года, года компания установила на улицах города и поселков 30 отапливаемых остановочных павильонов, 12 из которых изготовлены силами структурного подразделения компании - Воркутинского механического завода. 18 павильонов изготовлены и поставлены фирмой Next, стоимость - 34,615 млн рублей", - сообщили ТАСС на предприятии.

Остановочный павильон состоит из двух блоков - открытого и закрытого. Тепло обеспечивают смонтированные внутри инфракрасные нагревательные панели. Конструкции адаптированы для использования в условиях сурового арктического климата при температуре до минус 40 градусов. При изготовлении используются материалы с антивандальными свойствами, проводка - из негорючего кабеля. Производство таких остановочных комплексов успешно освоил Воркутинский механический завод.

Ранее правительство России утвердило план комплексного развития Воркуты с объемом инвестиций в основной капитал в объеме 330 млрд рублей до 2035 года. Помимо диверсификации экономики города, создания новых производств запланировано масштабное развитие городской инфраструктуры и благоустройство.

Воркута - арктический моногород за 67-й параллелью с населением порядка 68 тыс. человек, одна из 16 опорных территорий Арктической зоны РФ. Изначально он создавался как центр угледобычи с населением 250 тыс. человек. В состав городского округа Воркута входят 16 населенных пунктов - город и поселки, десять из которых официально числятся, но не заселены, еще 20 населенных пунктов были упразднены или закрыты в разные периоды. Около 6 тыс. жителей заняты на угледобыче и во вспомогательных производствах градообразующего предприятия "Воркутауголь" (входит в состав ООО "Русская энергия" корпорации AEON), одного из крупнейших в России производителей коксующегося угля, используемого в металлургии.