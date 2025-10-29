Назван округ-лидер по росту спроса на водителей

Им стал Дальневосточный федеральный округ

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Дальневосточный федеральный округ (ДФО) стал лидером среди федеральных округов России по увеличению количества предложений о подработке для водителей. Об этом свидетельствуют результаты исследования платформы "Авито работа", которое имеется в распоряжении ТАСС.

"Эксперты "Авито подработки" проанализировали, как в III квартале 2025 года изменился спрос на водителей на частичной занятости по сравнению с прошлым годом. В целом по России водителей на подработку искали более чем на треть чаще (+38% год к году), а среднее предлагаемое вознаграждение составило 52 520 руб./мес. Лидером среди федеральных округов по росту спроса на водителей в III квартале 2025 года стал ДФО - количество предложений о подработке здесь увеличилось более чем в 2 раза (+107%). Специалисты могли рассчитывать в среднем на 43 840 руб./ мес.", - говорится в сообщении.

Второе место занимает Северо-Кавказский федеральный округ с приростом в 97% и средним предлагаемым вознаграждением в 43 821 руб./мес. Тройку лидеров замыкает Южный федеральный округ, где спрос вырос на 77%, а бизнес предлагал в среднем 46 760 руб./мес. за подработку.

"В III квартале 2025 года одной из самых высокооплачиваемых подработок за рулем в России стала позиция водителя "Газели" - среднее предлагаемое вознаграждение для них составило 106 654 руб./мес. Спрос на водителей на подработке в целом заметно растет - это объясняется в том числе активностью e-com и логистики, где потребность в исполнителях традиционно увеличивается в сезонные периоды. В таких условиях востребован формат самозанятости, позволяющий компаниям гибко масштабировать команды в пиковые периоды, а водителям - самостоятельно выбирать график, подбирать задания под себя и получать дополнительный доход", - отметил директор сервиса "Авито подработка" Сергей Яськин.

Также аналитики изучили, на какие позиции для водителей был наибольший спрос. Так, для водителей такси количество предложений о подработке увеличилось на 42% со средней зарплатой 58 286 руб./мес. при неполной занятости, для водителей "Газели" спрос вырос на 27% со средней зарплатой около 106 654 руб./мес., и для водителей-экспедиторов количество предложений о подработке увеличилось на 14% со средней зарплатой 77 758 руб./мес.