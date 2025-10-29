WP: консультантов Байдена уволили ради ускорения строительства бального зала

ВАШИНГТОН, 29 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп при реализации проекта сооружения в Белом доме бального зала за $300 млн, по-видимому, решил обойтись без одобрения комиссии по изящным искусствам ради ускорения строительства. Американская администрация уволила всех шестерых членов этого независимого федерального агентства, назначенного экс-президентом Джо Байденом, сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

Реализуя давнюю мечту, Трамп, по свидетельству издания, может сослаться на исторический прецедент. В 1947 году 33-й президент США (1945-1953) Гарри Трумэн крупно повздорил из-за балконной пристройки с комиссией, которая была вынуждена признать, что выполняет исключительно консультативную роль в подобных проектах. В конечном итоге Трумэн реализовал собственный проект.

Комиссия, созданная Конгрессом США более века назад и включающая архитекторов и градостроителей, консультирует президента, законодательную власть и местные органы власти по вопросам проектирования, связанным со строительными проектами в столичном регионе, напоминает WP. В сферу ее деятельности входят правительственные здания, памятники и мемориалы. Чиновники администрации традиционно запрашивали одобрение агентства.

Официальный представитель Белого дома подтвердил увольнение членов комиссии. "Мы готовимся назначить новых членов, деятельность которых больше соответствуют политике президента Трампа "Америка прежде всего", - сообщил на условиях анонимности один из чиновников.

В 2021 году Байден также уволил назначенных Трампом членов комиссии по изящным искусствам и Национальной комиссии по планированию капиталовложений под предлогом диверсификации состава комиссий.

О бальном зале

Новое сооружение будет расположено возле построенного в 1902 году восточного крыла Белого дома. Оно сможет вместить до 650 человек. Сейчас самое большое помещение в Белом доме - Восточный зал - рассчитан на 200 мест. Как сообщалось ранее, строительство должно быть завершено до окончания президентского срока Трампа.

Задуманная первым президентом США Джорджем Вашингтоном официальная резиденция - Белый дом - начала строиться в 1792 году по проекту архитектора Джеймса Хобена. Вашингтон сам выбрал место для здания, строительство которого было завершено 1 ноября 1800 года. В тот же день в него вселился второй президент США Джон Адамс. Здание было реконструировано в 1815-1817 годах после пожара в 1814 году.