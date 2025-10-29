На крестном ходе во Владивостоке ожидается около 5 тыс. человек

Шествие пройдет в День народного единства

ВЛАДИВОСТОК, 29 октября. /ТАСС/. Крестный ход во Владивостоке впервые состоится в День народного единства, ожидается, что в нем примут участие около 5 тыс. жителей города. Об этом на пресс-конференции в РИЦ "ТАСС Дальний Восток", посвященной подготовке и проведению во Владивостоке 4 ноября традиционного торжественного шествия, рассказали спикеры.

"Крестный ход - это одна из традиций православной церкви. Зародилась она очень давно, еще в Византийской империи, и вместе с христианством, православием пришла эта традиция на Русь. Это молитвенное шествие, которое начинается в одном храме и зачастую заканчивается в другом, либо крестный ход проходит вокруг храма. Это молитвенное шествие, при котором призывается помощь Божия, Пресвятой Богородицы, а также святых людей. В этом году мы решили провести крестный ход 4 ноября, и мы посмотрим, как он пройдет, и возможно, это традицией", - сказал митрополит Владивостокский и Приморский Павел.

Первый заместитель директора Приморского культурно-исторического центра Алевтина Легкошкурова рассказала, что праздничная программа продлится с 12:00 до 17:00 на центральной площади, и включает в себя несколько ключевых блоков. "Это масштабное межведомственное и межотраслевое мероприятие, которое объединяет государственные структуры, общественные организации и учреждения культуры. Ожидаем от 3 до 5 тысяч жителей, мы всех порадуем праздничными мероприятиями. Торжество начинается с крестного хода, который будет транслироваться на экранах сцены. Ожидается выступление первых лиц, исполнение российского гимна, разворачивание государственного флага, будет насыщенная концертная программа при участии 20 творческих коллективов", - рассказала она.

"Правительство Приморского края очень активно включено в подготовку этого замечательного события. Это два праздника. Безусловно, мы все вместе в едином, так сказать, сознательном подходе приступили к подготовке этого дня. У нас проходил ряд совещаний в правительстве края, администрации города, и мы обсудили с коллегами, что в тот момент, когда на площадь будет заходить крестный ход, площадь замрет, потому что в эти мгновения нужно будет слушать звон колоколов, песнопение, службу. И дальше мы очень гармонично вольемся в праздник, посвященный уже Дню народного единства", - сказала заместитель министра культуры и архивного дела Приморского края Ольга Максимчук.