В столице запустили "Школу социальных сетей" для участников "Московского долголетия"

Проект "Московское долголетие" совместно с социальной сетью "Одноклассники" запустил образовательную программу "Школа социальных сетей". Новый курс рассчитан на москвичей старшего поколения и направлен на повышение цифровой грамотности пользователей.

Как сообщили организаторы, участники программы узнают об особенностях работы с современными онлайн-платформами, научатся находить интересующую информацию, а также создавать собственные публикации.

"Курс будет полезен как новичкам, так тем, у кого уже есть личные страницы в социальных сетях. Программа подойдет также тем, кто хочет сделать свою жизнь насыщеннее - смотреть фильмы, слушать музыку, читать увлекательные статьи и быть в курсе событий", - рассказали организаторы.

В рамках "Школы социальных сетей" запланированы четыре занятия. Лекторами выступят эксперты компании VK, которые поделятся практическими знаниями и расскажут об особенностях трех площадок - "Одноклассники", "Дзен" и "ВКонтакте".

Слушатели курса узнают, как заполнять профиль, управлять новостной лентой, выражать эмоции через реакции, добавлять друзей и создавать групповые чаты. Особое внимание будет уделено вопросам цифровой безопасности и возможностям самовыражения в сети - ведению личного блога, публикации постов и участию в онлайн-конкурсах.

Каждый участник получит рабочую тетрадь с основными темами и практическими заданиями, которая впоследствии сможет служить справочником при самостоятельной работе в социальных сетях.

Занятия будут проходить по средам в 18:00 в 11 флагманских центрах проекта "Московское долголетие".

Актуальное расписание, регистрация и дополнительная информация доступны на официальном сайте проекта. Принять участие могут все желающие москвичи в возрасте старше 55 лет.