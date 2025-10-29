До 20% пляжей Италии могут исчезнуть к 2050 году

Под наибольшей угрозой находится северная часть Адриатического моря

Редакция сайта ТАСС

РИМ, 29 октября. /ТАСС/. Повышение уровня моря, наводнения и эрозия береговой линии могут привести к исчезновению почти 20% пляжей Италии к 2050 году. К концу века этот показатель может достичь 40%, сообщило агентство ANSA со ссылкой на доклад Итальянского географического общества.

Согласно результатам исследования, под наибольшей угрозой находятся северная часть Адриатического моря, а также отдельные участки побережья Тосканы, южной области Кампании и остров Сардиния.

В публикации говорится, что изменения могут затронуть важные объекты инфраструктуры, а именно половину портовых сооружений и более 10% сельскохозяйственных угодий. Также могут пострадать лагуны и водно-болотные угодья, в том числе дельта реки По и Венецианская лагуна. Кроме того, как отмечают авторы исследования, на прибрежные города приходится 57% всех мест размещения для туристов, однако неконтролируемое развитие туротрасли приводит к дальнейшему ухудшению ситуации.

По оценкам экспертов, в зоне потенциального затопления могут оказаться около 800 тыс. человек, которых, вероятно, придется переселить в безопасные районы.