Комитет ГД рекомендовал принять в I чтении законопроект о страховании самозанятых

Размер страховой суммы предлагается установить на уровне 35 тыс. рублей или 50 тыс. рублей

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов рекомендовал принять в первом чтении законопроект о проведении эксперимента о добровольном страховании самозанятых граждан в рамках системы обязательного социального страхования на случай временной нетрудоспособности.

Инициатива была внесена в Госдуму правительством. Проектом базового закона предусматривается проведение с 1 января 2026 года по 31 декабря 2028 года эксперимента по добровольному вступлению самозанятых граждан в правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности. Для этого самозанятому необходимо подать заявление в территориальный орган страховщика до 30 сентября 2027 года включительно.

"Размер выплаты по "больничному" будет зависеть от продолжительности страхового стажа и периода уплаты страховых взносов - собственно говоря, механизм здесь тот же, что и для других категорий застрахованных лиц. Таким образом, наш комитет поддержал законопроект, предлагающий устранить один из недостатков самозанятости", - сказал ТАСС глава комитета Ярослав Нилов. По его словам, рассмотрение законопроекта в первом чтении запланировано на ноябрь.

Размер страховой суммы предлагается установить на уровне 35 тыс. рублей (ежемесячный взнос 1 344 рубля) или 50 тыс. рублей (ежемесячный взнос 1 920 рублей). Законопроектом предусматривается увеличение страховых сумм при повышении минимального размера оплаты труда, а также возможность изменения выбранного размера страховой суммы раз в 12 месяцев.

Возникновение права на получение пособия по временной нетрудоспособности у застрахованного лица предусматривается по истечении 6 месяцев непрерывной уплаты страховых взносов. Размер пособия будет зависеть от продолжительности периода уплаты страховых взносов. 100% страховой суммы можно будет получить при уплате взносов более 12 месяцев, при уплате взносов более 6, но менее 12 месяцев, можно будет получить 70% суммы.

Если застрахованное лицо будет уплачивать взносы более 18 и 24 месяцев и не будет получать на протяжении этого периода пособий по временной нетрудоспособности, то для таких случаев законопроектом предусмотрен механизм скидок к ежемесячному платежу страховых взносов в размере 10% и 30% соответственно.