В Приморье начали проверку после сообщений о гибели нерп
06:59
ВЛАДИВОСТОК, 29 октября. /ТАСС/. Правоохранители в Приморье начали проверку информации о гибели нерп в Дальнереченском районе. Об этом сообщили в пресс-службе Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры.
"Владивостокской межрайонной природоохранной прокуратурой организована проверка по публикации в средствах массовой информации о гибели нерп вблизи села Лидовка Дальнереченского района", - говорится в сообщении.
Прокурор даст оценку исполнения полномочий органами государственной власти и местного самоуправления, при наличии оснований примут меры прокурорского реагирования.
Ранее в социальных сетях появилась информация, что жители села Лидовка заметили у берега туши нерп. Причины гибели животных пока неизвестны.