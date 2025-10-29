ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
В Приморье начали проверку после сообщений о гибели нерп

В соцсетях появилась информация, что жители села Лидовка заметили у берега туши животных
06:59
ВЛАДИВОСТОК, 29 октября. /ТАСС/. Правоохранители в Приморье начали проверку информации о гибели нерп в Дальнереченском районе. Об этом сообщили в пресс-службе Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры.

"Владивостокской межрайонной природоохранной прокуратурой организована проверка по публикации в средствах массовой информации о гибели нерп вблизи села Лидовка Дальнереченского района", - говорится в сообщении.

Прокурор даст оценку исполнения полномочий органами государственной власти и местного самоуправления, при наличии оснований примут меры прокурорского реагирования.

Ранее в социальных сетях появилась информация, что жители села Лидовка заметили у берега туши нерп. Причины гибели животных пока неизвестны. 

